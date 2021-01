Online les volgen is voor velen een opgave. Je concentratie bewaren in een huiskamer vol afleiding terwijl je ontspanning na de lesuren ook nog eens wegvalt: het is geen lachertje. Een Britse schooljongen heeft een trucje gevonden waardoor hij zijn aandacht al eens kon laten verslappen…

De Britse BBC-presentator Chris Arnold vertelde over de streek van de eigenzinnige scholier op Twitter. En die ging meteen viraal. Het was zijn vrouw, een leerkracht, die met het verhaal over een van haar leerlingen thuiskwam, vertelt hij. Blijkbaar had een van haar leerlingen er niet beter op gevonden dan zijn Zoom-naam te veranderen in ‘Reconnecting’ (opnieuw verbinden). Dat verschijnt normaal gezien op het scherm wanneer de internetverbinding van iemand wegvalt.

Slim gezien dus van de jongen, die zo geen moeite moest doen om op te letten om eventuele vragen te beantwoorden. “Maak je geen zorgen over zijn onderwijs, deze knaap is reeds een betrouwbare genie”, schrijft Arnold.

Niet de enige

In de duizenden reacties hopen sommigen dat de jongen zijn intelligentie niet misbruikt. “Ik weet niet zeker of ik blij moet zijn dat de toekomst er rooskleurig uitziet met deze jongen of dat ik me zorgen moet maken dat hij een politieke carrière kiest”, schrijft iemand.

Anderen herkennen de sluwe truc maar al te goed van bij hun eigen kinderen, die vaak gelijkaardige streken uithalen. “Mijn zoon heeft een video van zichzelf terwijl hij intensief studeerde ingesteld als profielfoto. Terwijl hij ondertussen Fifa speelt op zijn telefoon!”, klinkt het. Een ander meisje deed het even slim, maar anders: “Mijn 8-jarige dochter zette haar laptop achter haar iPad met haar koptelefoon op de laptop aangesloten. Het leek of ze aandachtig naar haar leraar luisterde, maar in werkelijkheid keek ze Netflix op haar laptop.”

My wife is a teacher and apparently one kid has been changing his name to ‘Reconnecting’ during the Zoom lessons so that he doesn’t get asked any questions. Been doing it for weeks. The lad doesn’t need to worry about his education, he’s already a bona fide genius. — Chris Arnold (@ChrisArnoldInc) January 25, 2021

Het bericht Jongen belazert zijn leerkrachten met “geniaal” trucje via Zoom: “Hopen dat hij geen politicus wordt” verscheen eerst op Metro.