Vrouw met langste baard ter wereld is gelukkig met open relatie: “Ik heb vijf partners” (foto’s)

Maak kennis met Jessica D Czerwinski, ook wel bekend als ‘Jessa de Bebaarde Dame’. De vrouw ging al regelmatig de wereld rond, maar tegenwoordig brengt ze graag haar liefdesleven naar buiten. “Ik beleef een geweldige open relatie met vijf partners”, zo vertelt ze in een interview.

”Ik had jarenlang een gebroken hart, maar nu ben ik echt gelukkig”, aldus de Amerikaanse. Czerwinski staat al langer bekend als de ‘Bebaarde Dame’. Met haar baard van om en bij de 40 cm heeft ze een plekje veroverd in de Guinness Book of World Records als langste gezichtsbeharing bij een vrouw. Als geschiedkundige en tv-persoonlijkheid is ze vrij gekend in de Verenigde Staten.

Paul

Momenteel zit ze dus in een polyamoureuze relatie met vijf mensen. Met eentje van hen is ze legaal getrouwd. De 71-jarige ex-marinier Paul ontmoette ze toen ze nog in haar twintiger jaren zat. Vandaag is ze 37 jaar oud. “Ik heb fantastische relaties met even fantastische mensen. We steunen elkaar enorm hard en zij zijn stuk voor stuk de reden dat ik me vandaag zo gelukkig voel. De seks tussen ons is ook geweldig, maar dat is zeker niet alles”, aldus Czerwinski.

Foto: Instagram