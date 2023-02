“Mijn vrouw wil drie keer seks per nacht, maar ik kan haar tempo niet volgen”

Een lezer van de Britse tabloid DailyStar contacteerde de relatie-experte van de krant om wel een heel specifieke reden. Blijkbaar verlangde zijn vrouw naar drie keer seks per nacht, maar kan hij dat naar eigen zeggen niet meer aan. “Ik denk erover na om haar een seksbuddy te gunnen”, zo vertelt hij.

Het libido van mannen, daar is al veel inkt over gevloeid, maar velen vergeten dat ook vrouwen meer dan eens zin hebben in een stevig potje seks. Zo ook in het geval van deze man die de hulp inroept van een krant om het libido van zijn vrouw aan te kaarten. “Mijn vrouw is een huisvrouw, ze is full-time bezig met onze kinderen. Ik werk lange dagen. Mijn job is uitputtend en vuil. Ik kom dus thuis, trek mijn kleren uit en neem een warm bad. Meestal is het dan etenstijd, drink ik nog thee en kruip ik ons bed in. En dan wil vrouwlief nog 2 à 3 keer van bil gaan…”, zo vertelt hij.

Rust

”Zij kan dat makkelijk aan, maar ik ben kapot. Ik kan haar tempo niet volgen en om eerlijk te zijn: ik moet de details niet weten moest ze iemand vinden die haar wel genoeg aan haar trekken kan laten komen.” De relatie-experte bedient hem van antwoord: “Vergeet je voorstel. Emoties als liefde en jaloezie zullen dan de bovenhand nemen. Communiceer met je partner en vertel haar hoe je je voelt. Bespreek mogelijke oplossingen. Misschien kan je enkele keren per week intiem zijn, zodat je toch nog voldoende rust hebt op andere dagen.”

Foto: Unsplash