Een Australisch model voelde zich “beschaamd en vernederd” toen ze onlangs het vliegtuig opstapte en een stewardess haar vroeg om iets over haar kleren te doen. De vliegtuigmaatschappij heeft zich intussen verontschuldigd voor het incident.

Isabelle Eleanore vloog onlangs met luchtvaartmaatschappij Jetstar naar Melbourne. Bij het vertrek werd ze echter tegengehouden door een stewardess. Hoewel Isabelle een blauwe jeansbroek en een zwart topje droeg, vond de stewardess haar outfit ongepast. “Je mag niet vliegen in een bikini. Heb je een trui om erover aan te doen?”, vroeg de stewardess haar. Isabelle antwoordde dat ze geen extra kleding bijhad, dus gaf de stewardess haar een veiligheidshesje. Ze moest dat aandoen, want anders mocht ze niet meevliegen.

Het OnlyFans-model filmde het incident en plaatste het achteraf op Twitter. “Dit is belachelijk. Ik werd vernederd en gediscrimineerd. Jetstar, je mag dit eens uitleggen. Mocht ik kleine borsten hebben, dan zou dit nooit een probleem geweest zijn”, schrijft ze.

Nadien deelde ze haar oorspronkelijke outfit ook op Instagram. “Door deze outfit werd ik bijna van het vliegtuig gezet. Ik hou van de jaren 20. (…) Publiekelijk vernederd worden op basis van een outfit en/of het tonen van huid is discriminerend gedrag”, klinkt het.

Lagekostenmaatschappij Jetstar heeft zich intussen verontschuldigd. “We hebben Isabelle gecontacteerd over dit voorval en onze excuses aangeboden voor de manier waarop dit aangepakt werd. Er was een misverstand over het kledingbeleid en we hebben ons personeel opnieuw op de hoogte gebracht van onze dresscode. Hoewel er bepaalde verplichtingen gelden, zoals het dragen van schoenen, zijn er geen restricties met betrekking tot topjes”, vertelde een woordvoerder aan Daily Star.

I almost got kicked off the plane for what I was wearing!!

This is ridiculous.. I was humiliated, degraded and discriminated against. @JetstarAirways you have some answering to do!! pic.twitter.com/PvEwCJUQKS

— Isabelle Eleanore (@IsabelleEleano) February 1, 2021