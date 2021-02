Het Hollywood Sign, de beroemde witte letters op de heuvels van het gelijknamige gebied in Los Angeles, heeft maandag korte tijd een opvallende aanpassing ondergaan. Enkele mensen hebben het steile terrein beklommen en hebben met dekzeilen zowel de letters W als D in een B veranderd, om zo het woord ’Hollyboob’ te vormen, zo melden lokale media. Boob is het Engelse woord voor borst.

Volgens politiechef Steve Lurie zijn er zes verdachten opgepakt. Ze zullen zich moeten verantwoorden voor het betreden van privéterrein. De zes, vijf mannen en een vrouw, werden bij hun actie al snel opgemerkt door de politieagenten, zo schrijft de krant Los Angeles Times. Ze hebben verklaard dat ze met hun stunt aandacht wilden vragen voor borstkanker.

Niet eerste grapje

De vijftien meter hoge Hollywood-letters zijn in hun bijna honderdjarige geschiedenis wel vaker gebruikt voor al dan niet geslaagde woordspelingen. Zo werd paus Johannes Paulus II bij zijn bezoek in 1987 begroet met het woord ’Holywood’ (holy betekent heilig). Een tiental jaar eerder hadden voorstanders van een mildere marihuana-wet de letters al eens in ’Hollyweed’ veranderd. In 2017 werd dat nog eens overgedaan, naar aanleiding van de legalisering van het recreatieve gebruik van marihuana in de staat Californië.

