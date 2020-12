Een Amerikaanse vrouw viel achterover toen ze het kerstkaartje van haar 80-jarige tante ontving. Het is immers nogal expliciet…

Jamie Jirak krijgt elk jaar een origineel kerstkaartje van haar 80-jarige tante. Deze keer was dat net iets ‘specialer’ dan de vorige jaren. Op de voorkant van het kaartje zien we een elf met de volgende tekst: “Zoals je weet komt de kerstman maar één keer per jaar. Spijtig genoeg…”, klinkt het. Aan de binnenkant gaat de tekst verder: “…was het dit jaar in jouw kerstkaart”.

Plakkerig

De vrouw deelde de hilarische kerstkaart op Twitter. “Mijn 80-jarige tante stuurde me deze kerstkaart”, schreef ze erbij. Heel wat mensen lagen in een deuk. “Je tante is legendarisch”, “Ze hadden de binnenkant nog plakkerig moeten maken” en “Deze kerstkaart lijkt gemaakt te zijn in de jaren 70. Heeft ze de kaart 50 jaar lang bijgehouden voor het juiste moment?”, lezen we onder meer.

Sommigen vonden het toch een brug te ver. “Oh mijn God” en “Ranzig”, luidt het ook.

My 80-year-old aunt sent me this. pic.twitter.com/wA6J3SC6fk — Jamie “Amy Stone” Jirak (@JamieCinematics) December 26, 2020

