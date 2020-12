Alsof 2020 nog niet erg genoeg was: in verschillende supermarkten in ons land zijn er momenteel amper tot geen grote potten Nutella-choco meer te vinden. Producent Ferrero heeft aan VRT NWS bevestigd dat het om een leveringsprobleem gaat.

We dachten dat we er vanaf waren, maar 2020 benut zelfs zijn laatste kalenderdagen ons te kwellen. Wie zijn stress om de coronaregels, de gemuteerde versie van het virus of nakende examens nog wou weg eten is eraan voor de moeite: op sommige plekken in ons land zijn de rekken met grote potten Nutellachoco (zo goed als) leeg.

De plotse schaarste heeft te maken met een leveringsprobleem, bevestigde Nutella-producent Ferrero aan VRT NWS. In januari zal Ferrero namelijk overschakelen op kleinere potten. De grote pot van 975 gram zal slechts 900 gram wegen, die van 750 gram verkleint tot 700 gram. De prijs blijft wel dezelfde.

Stijgende productiekosten

Dat je binnenkort minder choco koopt voor dezelfde prijs, ligt volgens Ferrero aan de stijgende productiekosten. Zo zijn enkele essentiële ingrediënten, zoals hazelnoten, de laatste jaren schaarser en dus duurder geworden.

“Het volume van je product aanpassen en de prijs behouden is iets wat vaker gebeurt als de productiekosten stijgen”, vertelt Tim Smits, hoogleraar persuasieve en marketingcommunicatie aan de KU Leuven. Volgens Smits koos Nutella voor een kleiner volume in plaats van een prijsverhoging om de concurrentie bij te blijven. “Het is beter om onder de psychologische prijsdrempel te blijven, zodat mensen het product blijven kopen.” SCHAARSTE VOOR NUTELLA-POTTEN?????!!???

Wat een prachtig natrappen van 2020. — Ravenbelle (@Tinkerbellxx12) December 30, 2020 Megaverpakkingen Smits stelt dat er een voor- en nadeel is aan kleinere potten. Producenten hebben er enerzijds baat bij om zo groot mogelijke verpakkingen te produceren, klinkt het, want zolang een consument van jouw product eet koopt die niks van de concurrent. Langs de andere kant is het voor de kwaliteit van de choco waarschijnlijk beter om ze minder lang en dus in kleinere potten te bewaren. Vrees echter niet, zegt Smits, want voor de megaverpakkingen Nutella van 5 kilogram zal er wel altijd een markt blijven bestaan.

