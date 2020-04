Een Canadese vrouw die neergeschoten werd, kan het verhaal nog navertellen door haar borstimplantaten. De kogel kwam in haar linkerborst terecht en week vervolgens af.

Het opvallende tafereel speelde zich af in 2018, maar werd nu pas vrijgegeven. Een 30-jarige vrouw wandelde op straat in Toronto (Canada) toen ze plots een hevige pijn voelde op haar borst en er bloed uit kwam. Ze haastte zich naar het ziekenhuis waar dokters ontdekten dat ze neergeschoten was maar dankzij haar borstimplantaten door het oog van de naald kroop.

Geen vitale organen geraakt

De kogel vloog in haar linkerborst maar boog door het implantaat af naar haar rechterborstimplantaat. Mocht ze geen borstimplantaten gehad hebben, dan zou de kogel wellicht vitale organen geraakt hebben met mogelijke fatale gevolgen. Ze overleefde het incident met ‘enkel’ een schotwond en een gebroken rib. Beide implantaten moesten verwijderd worden. De schutter werd tot op heden niet geïdentificeerd.

Zeldzaam

Chirurg Giancarlo McEvenue heeft het over een zeer zeldzaam incident. “Er zijn opvallend weinig gevallen waarbij borstimplantaten geraakt werden door een kogel, laat staan dat ze het leven gered hebben van de vrouw in kwestie. De 30-jarige vrouw inclusief vinden we maar drie dergelijke gevallen terug. Dat is weinig, wetende dat heel veel vrouwen borstimplantaten hebben en de Verenigde Staten een hoog aantal slachtoffers hebben door wapengeweld. Maar: borstimplantaten kunnen dus wel degelijk levens redden”, klinkt het.

Het bericht Vrouw heeft leven te danken aan borstimplantaten verscheen eerst op Metro.