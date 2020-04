Een Amerikaanse vrouw die besmet was met het coronavirus is tijdens haar coma bevallen van haar kindje. Pas nadat ze weer uit coma was, ontdekte ze het prachtige nieuws.

Angela Primachenko was 33 weken zwanger toen ze op 24 maart positief testte op het coronavirus. Ze moest naar het ziekenhuis in Vancouver (Washington) en een week later werd ze in een kunstmatige coma gebracht. Haar toestand verslechterde zienderogen, dus probeerden de dokters de bevalling in te leiden. Dat leek hen de beste optie om het leven van Angela en dat van haar ongeboren baby te redden. Op 1 april werd haar dochtertje, Ava, geboren. Het kindje was niet besmet met het longvirus.

Bevallen zonder het te weten

De 27-jarige ademhalingstherapeute ontwaakte op 6 april uit haar coma. Ze merkte dat ze geen dikke buik meer had en besefte dat ze dus zonder het te weten bevallen was. Ze mocht haar baby nog niet zien, dus ontfermden haar man David en hun 11 maanden oude dochtertje Emily zich over Ava. Elke dag stuurden ze Angela foto’s door van het kindje.

Dochtertje in haar armen

Op 15 april was het dan zover. Angela testte negatief op het coronavirus en mocht eindelijk haar kersverse dochtertje in haar armen nemen. “Ik ben aan het wenen. Ik heb geen corona meer. En ik heb mijn dochtertje in mijn armen”, schreef ze die dag op Instagram. Afgelopen zaterdag mocht ze het ziekenhuis verlaten. “Het voelt aan als een mirakel. Ik ben de verpleegsters zo dankbaar voor alles”, klinkt het nog.

