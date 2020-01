Een Britse vrouw heeft een aangrijpende foto gedeeld waarop ze borstvoeding geeft vlak naast een orang-oetan. “Ik moest dit delen want ik stond helemaal perplex”, klinkt het.

Gemma Copeland bezocht onlangs de Schönbrunn Zoo, een dierentuin in Wenen. Op het einde van de dag bezocht ze de orang-oetans en zette ze zich naast het raam neer om haar zoontje borstvoeding te geven. Een van de orang-oetans was heel geïnteresseerd in het tafereel en vergezelde haar.

Adembenemend

De Engelse vrouw uit Cheshire was erg aangedaan door het wel heel bijzondere moment. “Hoe die orang-oetan me bleef aanstaren, dat was adembenemend. Dan keek ze naar mij, dan weer naar mijn zoon, dan weer naar mij. Terwijl ze daar een half uur zat, bleef ze met haar hand over het raam wrijven en ging ze naast me liggen, alsof ze me wilde steunen en beschermen. Het was ronduit surrealistisch en ik heb er de tranen in mijn ogen door gekregen. Ik moest dit delen want ik stond helemaal perplex. Ook al zijn we verschillend, borstvoeding verbindt ons. Dit moment zal me altijd bijblijven”, schrijft ze op Facebook.

