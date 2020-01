Een Indische man moet naar de gevangenis nadat hij een Britse vrouw aanrandde terwijl ze in het hotel sliep waar hij werkte. De echtgenoot van de vrouw lag op het moment van de feiten naast haar te slapen.

De feiten dateren van 11 december. De vrouw bezocht die avond samen met haar man een concert van Rod Stewart. Nadien keerden ze terug naar het Avalon Guest House in Woodhouse (Leeds) om er te overnachten. Ze hadden seks en vielen daarna in slaap.

Wakker door aanrakingen

Plots voelde de vrouw iets aan haar voeten, maar omdat ze maar half wakker was, dacht ze dat het haar hond was, wat wel vaker gebeurt als ze thuis slaapt. Zonder het licht aan te doen, ging ze even naar de badkamer en kroop ze vervolgens weer in bed. Even later voelde ze iemand haar rug en vagina strelen. Ze dacht dat het haar echtgenoot was, maar toen ze zag dat hij met zijn rug naar haar lag, wist ze dat er iets niet klopte.

Man in kamer

De vrouw maakte haar man wakker en toen ze het licht aanstaken, zagen ze een man, John Guntipilli-Souriappan, in de kamer staan. De 35-jarige hotelmedewerker liep de kamer uit terwijl het koppel hem achtervolgde. Ze raakten hem kwijt en keerden terug naar hun kamer. Daar belden ze de politie en deden ze de deur op slot. Toen de politie arriveerde, troffen ze Guntipilli-Souriappan in zijn kamer aan. De man bekende dat hij de vrouw had aangerand en kreeg een gevangenisstraf van drie jaar en acht maanden.

Traumatische ervaring

Het koppel blijft getraumatiseerd achter. “De twee slachtoffers zijn getraumatiseerd door wat Guntipilli-Souriappan hen aandeed. Guntipilli-Souriappan misbruikte zijn macht ten opzichte van de hotelgasten, die ervan uitgingen dat hun privé gerespecteerd werd. We hopen dat zijn straf hen enigszins kan geruststellen en hen kan helpen bekomen van deze beangstigende ervaring”, vertelde inspecteur James Entwistle aan Daily Mirror.

Creepy hotel worker sexually assaulted woman – as husband slept beside her https://t.co/t18ohYa3zc pic.twitter.com/hhZzv6pfn7 — Daily Mirror (@DailyMirror) January 14, 2020

Het bericht Hotelbediende betast vrouw terwijl haar echtgenoot naast haar in bed ligt verscheen eerst op Metro.