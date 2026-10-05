Influencer ongepast aangeraakt in Disneyland tijdens livestream: “Waarom raak je me zo aan?!” (video)

Een Mexicaanse influencer beweert te zijn betast terwijl ze in Disneyland aan het livestreamen was. De man werd inmiddels opgepakt.

Yoatzi Castro bracht onlangs een bezoekje aan Disneyland Resort in Anaheim, Californië. De 30-jarige influencer streamde haar bezoek op Twitch. Terwijl ze met vrienden aan het poseren was voor het iconische kasteel, zou ze door een voorbijganger aan haar achterwerk zijn betast. “Ik voelde gewoon een vinger die me op een heel ongepaste manier aanraakte. Mijn eerste reactie was om me om te draaien en hem te slaan, omdat ik me enorm geschonden voelde”, vertelt ze aan KTLA.

Politie erbij gehaald

Ze deelde een filmpje van het bewuste moment op Instagram. “Waarom raak je me zo aan?!”, horen we haar zeggen tegen de man. “Waar heb je het over?”, antwoordt hij. De vrouw sprak meteen de beveiliging aan over het incident. Nadat ze een foto en video van hem online had gezet, kon de beveiliging de man alsnog vinden en werd de politie erbij gehaald. De man werd gearresteerd op verdenking van ongewenste seksuele aanraking. Hij werd later vrijgelaten in afwachting van een rechtszaak.

Bewijs

In dezelfde video op Instagram legt Castro uit dat ze blij is dat ze beelden had van het incident. “Ik voelde me echt enorm geschonden en ik ben oprecht zo dankbaar dat we aan het livestreamen waren. Als we niet aan het streamen waren geweest, had ik volgens mij geen enkel bewijs gehad. Maar nu hadden we de video. Ik wil vrouwen en meisjes gewoon laten weten dat we niet alleen zijn. En alsjeblieft, spreek je uit. Laat mensen niet zomaar wegkomen met dit soort dingen”, besluit ze.

Bekijk hieronder de video waarin ze over het incident praat en de bewuste beelden toont:

Foto: Instagram