Schoonmoeder onder vuur wegens gedrag op huwelijk van zoon: “Doodeng!” (foto)

Een Amerikaanse bruid hekelt in een Facebookpost het gedrag van haar schoonmoeder tijdens haar huwelijk. Ook in de reacties wordt verontwaardigd gereageerd.

Er is een ongeschreven regel die zegt dat enkel de bruid in het wit gekleed mag zijn op haar huwelijk. Toch lappen sommige mensen die regel aan hun laars, en in dit geval was het de schoonmoeder van de bruidegom. De bruid vond het zo ongepast dat ze er een Facebookpost over maakte. Daarin zien we dat de schoonmoeder een lange, nauwsluitende zilverwitte halterjurk droeg die onderaan licht uitliep. Met andere woorden: trouwjurkwaardig.

Jongensmama

De bruid stoorde zich overigens niet alleen aan de outfit van haar schoonmoeder, maar geeft ook aan dat die zich “vreemd gedroeg” en “haar die ene dag niet kon gunnen”. “Ze heeft vier zonen en is zo’n typische jongensmama. Ik ben getrouwd met haar oudste zoon, haar grote trots en oogappel”, klinkt het in The Sun.

Brief aan schoonmoeder

En wat met de bruidegom? Wel, die was eveneens niet opgezet met het gedrag van zijn moeder. Hij schreef haar een brief waarin hij verschillende voorbeelden aanhaalde van de respectloze manier waarop ze zijn bruid had behandeld. “Ze heeft al dagen niet op zijn brief gereageerd en ik heb eindelijk het gevoel dat we ons van haar hebben losgemaakt!”, schrijft de bruid nog.

Begrip

De mensen in de reacties begrijpen de verontwaardiging van de bruid maar al te goed. “Ik ben zelf mama van drie zonen en die trouwfoto’s zijn echt doodeng! Als ik me zo zou gedragen op hun huwelijk, zou ik hopen dat iemand eens kwam controleren of alles wel goed met me ging”, “Ik kan niet geloven dat jullie haar niet van het huwelijk hebben weggestuurd vanwege die jurk, haha”, “Voordat ik besefte dat de schoonmoeder op de eerste foto’s stond, dacht ik dat het gewoon om een witte jurk ging. Maar dat is letterlijk een trouwjurk!” en “Oei, ik zou haar jurk met Photoshop een andere kleur geven!”, wordt er gereageerd.

Foto: Shutterstock