Volslanke vrouw bijt van zich af na kritiek op dansje in badpak: “Draag wat je wil, niet wat anderen vinden!” (video)

Een Australische influencer kreeg te maken met haters toen ze een filmpje deelde waarop ze in een zwembad danst. Ze verweert zich echter kranig, met steun van heel wat volgers.

De vrouw, ene Jade, post regelmatig video’s op TikTok waarbij ze de aandacht op haar lichaam vestigt. Zelf noemt ze zich plussize en ze is niet bang om haar lichaam aan de buitenwereld te tonen. Onlangs deelde ze een video waarop ze in een badpak met vooraan een grote uitsnijding op een liedje danst in het zwembad. “Draag wat je leuk vindt, niet wat anderen denken dat je zou moeten dragen”, schreef ze erbij.

Gemengde reacties

Het filmpje werd bijna 30.000 keer bekeken en ontlokte heel wat positieve reacties, al waren er ook enkele onbeschofte opmerkingen. “Ik wou dat ik jouw zelfvertrouwen had, meid… Je ziet er goed uit”, “Door dit soort content te zien, voel ik me beter over mijn eigen lichaam”, en “Je ziet er geweldig uit. Mensen maken zich te veel zorgen over wat anderen denken,” klinkt het aan de ene kant. Maar ook: “Bedek jezelf, alsjeblieft”, en “Je bent het tegenovergestelde van slank”, aldus de haters.

Aanstaren

Jade laat de kritiek niet aan haar hart komen, integendeel. “Ik word vaak aangestaard, maar ik herinner mezelf eraan dat ik net zoveel recht heb om me gelukkig en zelfverzekerd te voelen in mijn eigen lichaam als wanneer ik dun zou zijn. We zijn letterlijk gewoon lichamen op deze planeet met zoveel meer dan wat aan de buitenkant wordt waargenomen. Laat angst je er niet van weerhouden om je beste leven te leiden. Trek die bikini aan en straal”, laat ze haar volgers weten.

Foto: TikTok