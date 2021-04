‘Thuis’, de populairste fictiereeks van Vlaanderen, krijgt een eigen versie van het bordspel Monopoly. Fans kunnen deze bijzondere editie vanaf nu bestellen, én het spel ook nog zelf mee vorm geven. Dat heeft Groep 24, dat eerder al meerdere speciale edities van het wereldberoemde bordspel uitbracht, dinsdag gemeld in een persbericht.

Deze week viert Thuis zijn 5000ste aflevering, en daar hoort iets speciaals bij, aldus Groep 24. Het bedrijf lanceert daarom, in samenwerking met VRT, een speciale Monopoly-versie van de fictiereeks. Deze editie in beperkte oplage zal vanaf het najaar in de winkel liggen. Wie als eerste deze versie thuis wil krijgen, kan vanaf nu een doos reserveren via www.MonopolyThuis.be.

Stem mee voor laatste vakjes

Het design en de speelvelden van de speciale Thuis-Monopoly zijn aangepast aan het programma. Zo is de Groenplaats van Antwerpen de keuken van De Withoeve, en de Nieuwstraat in Brussel is het advocatenbureau van Tom. Via de kans- en algemeen fonds-kaarten kan je ook een nieuwjaarscent van Marianne krijgen, een weddenschap van Eddy winnen of een avondje bijklussen in Bar Madam.

De fans bepalen bovendien zelf de laatste twee velden: zij kiezen wie de strafste ondernemers uit Thuis zijn. In de nieuwe versie worden de nutsbedrijven namelijk vervangen door de strafste ondernemers van Thuis.

Stemmen kan vanaf nu een week lang via een.be/thuismonopoly.

