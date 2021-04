Als een kop koffie zetten het eerste is wat je doet als je ’s morgens opstaat, dan moet je dringend je gewoontes herzien. Koffie drinken op een lege is maag niet per se een goed idee. Dat heeft alles te maken met de hoeveelheid vocht in je lichaam.

Je bent zeker niet de enige die ’s morgens meteen denkt aan een kop koffie. Van het zwarte goud word je immers alert, wakker en het is het perfecte begin van de dag. Toch is die kop koffie ’s morgens uit den boze. Dat komt doordat jouw lichaam ’s nachts behoorlijk wat vocht verliest.

Koffie is vochtafdrijvend

Slaapexpert en klinisch psycholoog Michael Breus vertelt aan lifestylewebsite WELL+GOOD het volgende: “Elke nacht verliezen we bijna een liter aan vocht en daarom worden we uitgedroogd wakker. Jammer genoeg is koffie voor veel mensen de eerste vloeistof die zij weer tot zich nemen.”

Hij legt ook uit waarom dat dan zo’n probleem is, want koffie is immers toch ook een vloeistof? Helaas ligt dat net iets anders. Het is inderdaad een vloeistof, maar het werkt tegelijkertijd als diureticum. Dat houdt in dat koffie vochtafdrijvend is. De kans dat je na het drinken moet plassen is groter en dan verliest je lichaam dus nóg meer water.

Water, de rest komt later

Wat je beter wél kunt doen, voel je waarschijnlijk al aankomen: de dag beginnen met een groot glas water. Spannender dan dat kunnen we het niet maken, behalve dan dat het water het liefste op kamertemperatuur is. Een glas water zorgt ervoor dat al het vocht wat je ’s nachts verloren bent weer wordt aangevuld.

En die cafeïnerush waarnaar je op zoek bent? Bewaar die tot een uurtje of 10, want dat is volgens onderzoek hét tijdstip waarop je het meeste profiteert van jouw tasje zwart goud.

Bron: Metro Nederland

