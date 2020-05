Een nieuwe variant van het hepatitis E-virus dat normaal gezien enkel ratten besmet, zet zich nu ook over op mensen in Hong Kong.

Al zeker twaalf mensen zijn de afgelopen twee jaar besmet geraakt met het mysterieuze hepatitis E-virus dat van ratten afkomstig is. De meest recente besmetting werd twee weken geleden gerapporteerd. Het gaat om een 61-jarige man die met leverproblemen opgenomen werd in het ziekenhuis en positief testte op de nieuwe variant.

Mysterie

Het is voor wetenschappers een raadsel hoe het virus overgedragen kan worden van rat op mens. En al zeker niet in het geval van de 61-jarige man, want er werden geen ratten aangetroffen in of rond zijn woning. Het is mogelijk dat mensen het virus krijgen door besmet voedsel of water, maar tot op heden kon dat niet aangetoond worden. “We weten dat ratten in Hong Kong het virus dragen en dat sommige mensen het nu blijkbaar ook hebben. Hoe het verspreid wordt, is voor ons een raadsel. Is het door besmet voedsel of via een ander dier, we weten het niet. We moeten deze ongewone besmetting goed opvolgen”, vertelt microbioloog Siddharth Sridhar aan CNN.

Sterfte tijdens zwangerschap

Hepatitis E is een ontsteking van de lever die veroorzaakt wordt door het hepatitis E-virus. De ziekteverschijnselen zijn vermoeidheid, lichte koorts, soms pijn in de bovenbuik en misselijkheid. Een besmetting kan zich tot een chronische infectie ontwikkelen bij patiënten met een sterk verminderde weerstand. In ontwikkelingslanden komt vooral type 1, de gevaarlijkste variant, voor. Dit type kan ernstige ziekte en sterfte tijdens de zwangerschap veroorzaken. In onze contreien komt voornamelijk de mildere variant, type 3, voor.

