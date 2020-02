Paradijsvogels, tijgers, clownvissen, bloemen in alle kleuren van de regenboog,… Allemaal zijn ze te vinden in de meest uiteenlopende kleuren. Wij mensen hebben in vergelijking maar een saaie huidskleur. Maar hoe komt dat? Wat is het nut van al die kleuren en wat is kleur eigenlijk? Dr. Bram Vanthournout, bioloog aan de UGent, legt het uit voor de Universiteit van Vlaanderen.

Waarom komen dieren en bloemen voor in alle kleuren van de regenboog? En waarom is de huidskleur van de mens zo saai? Dr. Bram Vanthournout is bioloog aan de UGent en probeert zo simpel mogelijk uit te leggen wat kleuren zijn en waarom ze voorkomen. “Om kleur te begrijpen, moeten we terug naar de basis: naar licht. Want zonder licht zijn er geen kleuren. We krijgen allerlei verschillende soorten binnen, maar het deel dat ons interesseert, is het stukje tussen ultraviolet en infrarood. In dat klein stukje bevindt zich het zichtbaar licht, en dat zorgt voor alle kleuren die wij kunnen zien,” aldus Vanthournout.

Het bericht VIDEO. Waarom zijn mensen niet blauw ? verscheen eerst op Metro.