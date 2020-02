In een zoo in Pakistan is een 18-jarige werknemer dood teruggevonden. Maandagavond sloegen de ouders van Muhammed Bilal alarm nadat hij niet naar huis terugkeerde. Collega’s vonden uiteindelijk beenderen terug in de leeuwenkooi.

In Lahore in Pakistan is Muhammed Bilal, een werknemer van de zoo, dood aangetroffen tussen de leeuwen. Toen zijn ouders hem maandag niet hadden zien terugkomen, deden ze melding van zijn verdwijning bij de dierentuin. Het is pas achteraf dat hij gevonden is tussen de leeuwen. “Toen de medewerkers de leeuwen gingen voederen, hebben ze kleren van Bilal gevonden in de kooi en daarna een schedel en botten”, verklaarde Chaudhry Shafqat, de adjunct-directeur van de dierentuin, aan persbureau AFP.

Bij de leeuwen gegooid

De directie begrijpt niet hoe het kan dat Bilal in het verblijf van de leeuwen terecht is gekomen. “We vragen ons nog steeds af hoe hij over het hoge beschermende hek geraakt is en in het veld van de leeuwen terechtgekomen is”, zegt Shafqat. Hij denkt dat de jongen wellicht vermoord is voor hij bij de leeuwen gegooid werd. Volgens Shafqat zijn er in het park meer dan genoeg veiligheidsmechanismen van kracht. De politie heeft een zaak geopend en gaat de beelden bekijken om te zien wat er precies is misgelopen.

