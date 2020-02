Een Zuid-Koreaanse moeder heeft een hartbrekend moment beleefd met de virtuele versie van haar overleden dochter. De opvallende ‘reünie’ maakt deel uit van een documentaire.

Drie jaar geleden kwam het 7-jarige meisje Nayeon om het leven. Haar moeder Jang Ji-sung was kapot van het verdriet, maar dankzij productiemaatschappij Munhwa Broadcasting Corporation kon ze onlangs weer even bij haar dochter zijn.

In tranen

Het bedrijf creëerde een virtuele wereld waar Jang Ji-sung even in kon stappen door een virtual reality-bril op te zetten. Aan de hand van motion capture-technologie werd een virtuele versie van Nayeon gemaakt in het kader van de documentaire ‘I Met You’.

Op de beelden is te zien hoe een aangeslagen Jang samen met haar dochter een verjaardagstaart eet, met haar praat en haar in bed legt. “Waar was je, mama? Heb je aan mij gedacht?”, vraagt Nayeon onder meer. “Ik denk voortdurend aan je”, antwoordt Jang. Uiteindelijk verandert het meisje in een vlinder en vliegt ze weg.

Droom

Het was een erg emotioneel moment voor Jang, maar ze genoot er wel van. “Ik kon maar even bij Nayeon zijn, maar het was zo fijn om haar terug te zien. Dit was de droom die ik altijd al gewild had”, vertelde ze achteraf.

