Gênant momentje tijdens het spelprogramma ‘Lingo’. Een deelneemster wist het woord echt niet en deed dan maar een gokje, al zag ze meteen de schunnigheid ervan in.

‘Lingo’ is nog steeds een enorm populair televisieprogramma bij onze noorderburen, niet in het minst omdat er af en toe wilde – en vaak grappige – gokjes worden gedaan.

In de lach schieten

Dat was onlangs niet anders toen een kandidate een zesletterwoord moest vormen waarin de letters R, M en E voorkwamen. “Rimmen”, floepte ze eruit, al schoot ze meteen in de lach, wellicht omdat het niet het meest zedelijke werkwoord is. We besparen je de details, oftewel: Google is je vriend.

Uiteindelijk bleek ‘remweg’ het enige juiste antwoord.

