BIZAR. Dit Britse dorp stinkt zo hard dat kinderen er binnen moeten blijven

Vanaf overmorgen maken de Britten officieel geen deel meer uit van de Europese Unie. Die beslissing heeft zware gevolgen, maar misschien is er toch nog één lichtpuntje. Vanaf overmorgen hoort ook Winterton immers niet meer bij Europa. In dat Britse dorp stinkt het zo hard dat voorbijrijdende auto’s hun ramen moeten dichtdoen.

De inwoners van het dorpje Winterton, aan de oostkust van Engeland, leven al meer dan 20 jaar in een ondraaglijke stankwolk. Reden is de nabijgelegen stortplaats, die weigert de deuren te sluiten. Sinds enkele tijd is de geur zo erg dat de dorpsbewoners het niet langer pikken, zo schrijven lokale media. Sommigen willen verhuizen als het probleem niet wordt opgelost.

Kinderen moeten binnen blijven

De inwoners durven hun ramen niet meer open te doen, en houden hun kinderen binnen om de smerige lucht niet in hun huizen te laten binnendringen. Zelfs voorbijrijdende auto’s laten hun raampje naar beneden wanneer ze Winterton voorbijrijden. Afvalbeheerbedrijf Biffa, dat eigenaar is van de stortplaats, beweert dat het extra maatregelen neemt om het geurprobleem aan te pakken. Volgens de dorpsbewoners, die zeggen “wel gewoon te geraken aan de stank, maar dat dat niet betekent dat ze het niet kotsbeu zijn”, volstaat dat echter niet. Biffa is in gesprek is met de burgemeester en zegt dat de hevige regenval in 2019 deel is van het probleem.

“Het is ook ons afval”

Ook kleine handelaars, zoals pubs, zouden voelen dat de zaken minder goed gaan. Mensen zitten nu eenmaal niet graag op een terras omgeven door afvallucht. “Er zijn warme zomerdagen waarop mensen binnen moeten komen zitten, gewoon omdat ze de stank niet aankunnen”, zegt een lokale cafébaas.

Niet iedereen is het echter eens met de aanhoudende kritiek. Ann Sandon, die al meer dan 20 jaar in Winterton woont, zegt dat ze het gevoel heeft dat mensen het probleem opblazen. “Het is een ongemak, maar je leert echt wel om ermee te leven”, dixit de vrouw. “De afvalverwerking moet ergens gebeuren. Het is ook ons afval. Ik ben zeker dat ze het zo snel mogelijk zullen oplossen – dat heeft Biffa altijd gedaan wanneer het zo erg is als nu.”

