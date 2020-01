De Nederlandse politie heeft in Lelystad, in de provincie Flevoland, een dronken vrouw van de snelweg gehaald. In haar auto zaten bovendien zes jonge kinderen, waarvan de jongste een jaar oud was.

De vrouw zei dat ze naar een feestje was geweest. Na een ademtest werd ze meegenomen naar het bureau, waar bleek dat ze ruim vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Met 0.5 promille mag je als ervaren bestuurder de weg nog op. Voor 2 promille zou de vrouw minstens zes glazen alcohol hebben genuttigd.

Hele snelweg nodig

De politie kwam de vrouw op het spoor door een melding van een automobilist die op de A6 reed. “Voor hem reed een auto die de hele snelweg nodig had – beide rijstroken en de vluchtstrook – om in Lelystad te komen”, schrijft de politie op Facebook. De melder hield hen op de hoogte van de locatie, waarna de politie de auto bij Lelystad kon controleren.

Het stilzetten van de auto ging overigens ook niet zo makkelijk: “De bestuurster kreeg de auto al hortend en stotend stil. Ze had hier wel meerdere parkeervakken voor nodig.” In de auto bleken meerdere kinderen te zitten.

Het rijbewijs van de vrouw is ingetrokken en ze moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Ook heeft de politie een zorgmelding gemaakt.

