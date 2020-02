Op straffe beelden is te zien hoe een baviaan een leeuwenwelp redt van een groep bavianen. Het tafereel doet denken aan een scène uit ‘De Leeuwenkoning’ waarin Rafiki zorgt voor Simba.

Het memorabele moment speelde zich onlangs af in het Krugerpark in Zuid-Afrika. Safarigids Kurt Schultz (43) spotte daar een groep bavianen die een hulpeloze leeuwenwelp hadden omsingeld. Een mannetjesbaviaan greep het bange beestje vast en nam het mee een olifantenboom in.

“Nooit eerder gezien”

Schultz vreesde het ergste, maar tegen alle verwachtingen in – bavianen jagen wel vaker op leeuwenwelpen – begon de baviaan het welp te aaien en te verzorgen, net als in de Disneyfilm ‘De Leeuwenkoning’. “In twintig jaar gidsen doorheen Zuid-Afrika heb ik bavianen luipaardwelpen zien doden en heb ik verhalen gehoord over bavianen die leeuwenwelpen afmaken, maar dit heb ik nog nooit gezien”, klinkt het.

Mogelijk niet overleefd

Het is echter niet duidelijk of het leeuwenwelp uiteindelijk heelhuids bij zijn familie geraakt is. “De bavianengroep was groot en een leeuw zou het welp niet kunnen terughalen. De natuur is meestal wreed en jonge welpen overleven niet makkelijk. Hij vormt immers een bedreiging voor de bavianen als hij ouder wordt”, besluit hij.

De bewuste scène uit ‘De Leeuwenkoning’ waarin Rafiki zich ontfermt over Simba:

