Je hebt de gekleurde fileberichten op Google Maps vast wel eens gezien. Maar hoe worden die eigenlijk gemaakt? Kunstenaar Simon Wreckert liet zien hoe het in zijn werk ging. Hij laadde een rode kar vol met 99 smartphones en maakte een wandelingetje door Berlijn.

Het resultaat? Een grote vuurrode verkeersopstopping die precies de route van de kar volgde. Pittig detail: er was geen auto te bekennen op straat. Het signaal van de grote hoeveelheid telefoons in elkaars nabijheid leidde de filedienst van Google om de tuin.

“Omdat ik met zoveel telefoons op pad ga, genereer ik een soort van virtuele verkeersopstopping. En hier blijft het niet bij. Navigatiesystemen van andere weggebruikers reageren hierop door alternatieve routes voor te stellen. Ironisch genoeg kan deze omleiding juist weer voor echte files leiden elders in de stad”, vertelt de kunstenaar aan Motherboard.

Statement

In tegenstelling tot gerenommeerde goochelaars gaf Wreckert wel zijn geheim prijs. Hij huurde 99 Android-toestellen en kocht voor alle apparaten een prepaid-simkaart. Daarna stopte hij ze in de kar en ging aan de wandel. Door in specifieke straten telkens een uur of twee op en neer te lopen, dacht de kaartendienst van Google dat het blijkbaar erg druk was in die straat. Na verloop van tijd werd het zelfs zo ‘druk’ dat hij een virtuele file genereerde op kaarten van de grootste routeplanner ter wereld.

Wreckert wilde met zijn stunt aantonen hoeveel ruimte een auto eigenlijk inneemt en hoe makkelijk algoritmes om de tuin te leiden zijn. “Een kaart die gebruik maakt van data is niets meer dan een interpretatie van de realiteit. Elke vorm van informatie die we zien is een interpretatie. Neutrale data bestaat daarom niet”, legt hij uit.

De kunstenaar liet tot slot optekenen dat zijn stunt een statement is tegen het blinde vertrouwen dat de moderne maatschappij heeft in algoritmes en data.

