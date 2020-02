Een Amerikaanse polsstokspringer heeft een pijnlijke ervaring meegemaakt tijdens het polsstokspringen. De punt van de stok kwam immers terecht waar geen enkele man hem hoopt te voelen…

Zach McWhorter trainde onlangs, zoals gewoonlijk, zijn techniek voor het polsstokspringen. De 21-jarige man nam een aanloop en raakte over de dwarslat. So far, so good. Maar de stok had andere plannen. Die viel door onder de dwarslat en kwam recht in zijn scrotum terecht.

Hechtingen

Dat mag je best letterlijk nemen, want McWhorter moest aan zijn balzak gehecht worden. “Voor zover ik weet, is er niets mis met mijn scrotum. Er is enkel een litteken overgebleven. Ooit zullen we wel te weten komen of alles al dan niet nog naar behoren werkt”, vertelde hij aan BuzzFeed.

Geen losse boxershort dragen

McWhorter waarschuwt andere polsstokspringers om telkens een aanspannende onderbroek – zodat er niets hangt te bengelen – en een veiligheidsdop te bevestigen op het uiteinde van de stok. Kwestie van je kindergeld te verzekeren…

