Alleenstaande mama Emily George (24) uit Cornwall (Engeland) waarschuwt op Facebook voor het ongepaste gedrag van enkele medewerkers van een lokale carwash.

Truro City Car Wash is nog maar een drietal weken geopend en zit nú al in een mediastorm. Je zou het, bedenkelijk, gratis reclame kunnen noemen?

In een WhatsApp-groep voor medewerkers werd haar foto gedeeld. In geen tijd volgden er ongepaste opmerkingen over de dame in kwestie. “Bekijk maar of je je penis aan het werk kan zetten”, klonk het als reactie op de foto. “Godverdomme, als ik single was, zou ik ze meteen neuken“, ging het verder. “Ik zorg dat ik er zeker zal zijn als ze langskomt”, ging het verder.

Maar één van de leden van de WhatsApp-groep herkende de dame en stuurde haar meteen enkele screenshots van de ongepaste opmerkingen.

“Dames, pas goed op als je naar Truro City Car Wash gaat”

Emily was danig gechoqueerd. “Ik had hen een berichtje gestuurd in verband met mijn wagen. Plots kreeg ik een bericht van een kennis die ook in de WhatsApp-groep zit. Ik wilde niet meer gaan omdat ik me vernederd voelde en heb hen via een berichtje laten weten hoe walgelijk en onprofessioneel hun gedrag is”, laat Emily op Facebook weten.

Na de confrontatie volgden meteen excuses. “Het spijt me zo”, aldus een medewerker van de carwash. “Ik begrijp volledig hoe onrespectvol dit gedrag is, al waren de opmerkingen wel ‘flatterend’ bedoeld. Het spijt me zo”, klonk het in een bericht aan de dame. “Ik stuurde jouw profielfoto samen met de prijs naar de groepschat zodat ze bij aankomst zouden weten wie je bent”, klonk het verder nog. “Probeer er niet met leugens onderuit te geraken”, antwoordde Emily.

Er volgde nog een voorstel om gratis haar wagen onder handen te nemen toen Emily ermee dreigde om aangifte te doen van het voorval. Maar dat volstond, begrijpelijk, niet om Emily tegen te houden om toch onderstaand bericht te plaatsen op Facebook.

Ene Daniel, een mede-eigenaar van de zaak, laat volgens Daily Mail nog weten dat hij de betrokken personen al een stevige bolwassing heeft gegeven. “Ze moeten begrijpen dat dit soort gedrag niet door de beugel kan”, klinkt het uit zijn mond.

Foto’s: Facebook Emily George – Bron: Daily Mail