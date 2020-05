Mensen die pas genezen zijn van het coronavirus hebben best dertig dagen lang geen seks met hun partner. Uit een nieuw onderzoek blijkt immers dat het virus nog een tijdje aanwezig blijft in het sperma.

Het is nog niet helemaal duidelijk of het coronavirus al dan niet seksueel overdraagbaar is. Wél werd het virus aangetroffen in het sperma van mannen die onlangs besmet waren en genezen werden verklaard. Dat blijkt uit een Chinees onderzoek bij 38 coronapatiënten, onder wie 15 nog in het ziekenhuis lagen en 23 intussen genezen waren. Bij zes mannen (16%) werden sporen van het coronavirus in hun sperma aangetroffen. Twee van hen waren genezen verklaard.

Condoom gebruiken

Een expert van de Afdeling Ziektebestrijding in Thailand, Veerawat Manosutthi, raadt mensen die pas genezen zijn van het coronavirus daarom af om een maand lang niet te vrijen met hun partner om te voorkomen dat die alsnog besmet wordt. “We raden voormalige coronapatiënten af om in de 30 dagen na hun genezing seks te hebben of zelfs te kussen met hun partner. En als ze zich niet kunnen inhouden, gebruiken ze best een condoom”, lezen we in The Sun.

Het bericht “Vermijd seks een maand lang als je net van het coronavirus genezen bent” verscheen eerst op Metro.