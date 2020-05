Een Australische vrouw zal haar kus met een Tinderdate niet snel vergeten. Door een allergische reactie belandde ze op spoed.

Samara Hnaien leerde Charles Harries onlangs via Tinder kennen. Het klikte meteen en dus spraken ze met elkaar af. Niet op café of restaurant – door de coronacrisis – maar wel bij hem thuis. “De date ging erg goed, dus op een gegeven moment hebben we gezoend”, vertelt ze aan BuzzFeed.

Boterham met pindakaas

De 23-jarige vrouw voelde tijdens de kus plots een heftig tintelend gevoel in haar mond, alsof ze een allergische reactie had. Vreemd, want ze is alleen allergisch voor pinda’s. En jawel, toch was die allergie de boosdoener, want Charles (22) had vlak voor hun date een boterham met pindakaas gegeten.

Confronterend

Samara legde hem in allerijl uit hoe hij haar een injectie moest geven met een EpiPen om erger te voorkomen. Vervolgens werd ze naar het ziekenhuis gevoerd. “Ik schaamde me kapot en vond het zo erg voor hem. Het is nogal confronterend om iemand te moeten injecteren, zeker wanneer je elkaar voor het eerst ontmoet”, legt ze uit.

Tweede date

Charles vond het allesbehalve gênant en zorgde goed voor haar. “Hij was erg zorgzaam en zorgde ervoor dat ik me op m’n gemak voelde en bleef maar zeggen dat ik me niet hoefde te schamen”, besluit ze.

Of hoe een pinda-allergie mensen bij elkaar kan brengen. Want er komt een tweede date!

Het bericht Kus tijdens Tinderdate loopt volledig fout: “Ik schaamde me kapot” verscheen eerst op Metro.