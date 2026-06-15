Topje van influencer komt los in waterglijbaan: “Daarom ga ik er nooit in!” (video)

Een Amerikaanse influencer beleefde onlangs een oepsmomentje op een waterglijbaan.

Het geestige tafereel overkwam Santina Schofield, een 27-jarig model en influencer. Tijdens een cruise waagde ze zich aan een spectaculaire waterglijbaan. Ze schoot met hoge snelheid naar beneden en merkte pas aan het einde dat haar topje was losgekomen. Gelukkig kon ze haar boezem nog net op tijd bedekken.

Redding

Het filmpje ging meteen viraal en werd inmiddels al meer dan 12 miljoen keer bekeken. “Oeps, kledingblunder!”, “Je hing echt even in de lucht!”, “Het probleem was dat er niet genoeg water in de glijbaan zat”, “Dit is precies waarom ik waterglijbanen haat”, “Wat een redding!”, en “Die caption is echt geniaal”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok