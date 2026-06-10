Motorrijder trekt aandacht met opvallende nummerplaat: “Straf dat ze dit toelaten!” (foto)

Een motorfiets met een bijzondere nummerplaat doet wenkbrauwen fronsen.

Onlangs spotte een weggebruiker een motorfiets op de Vlaamse wegen. Op zich niets speciaals, ware het niet dat de nummerplaat wel héél uniek was. De eigenaar betaalde 1.000 euro om rond te rijden met ‘MEGA TRUT’ op zijn nummerplaat.

Scheldwoord

De foto werd gedeeld in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. Heel wat mensen vinden het best grappig, al hebben anderen hun bedenkingen erbij. “Belg met humor”, “Wel straf dat ze een scheldwoord toelaten!”, “Hell yeah! Al zo eentje die niet bij te houden is. I like her!”, “Kan dat wel? Dit is een beledigende term en dat is niet toegestaan” en “Hahaha, nice dit!”, lezen we in de reacties.

Foto: Facebook