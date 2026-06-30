Influencer mag tijdens hittegolf vliegtuig niet op door ‘ongepaste’ outfit (video)

Een Duitse vrouw mocht onlangs niet aan boord van een vliegtuig tenzij ze een trui over haar outfit aantrok.

Edda Pilz wilde tijdens de recente hittegolf een Lufthansa-vlucht nemen van Berlijn naar Oostenrijk. Buiten was het meer dan 30 graden, dus droeg de 25-jarige fitnessinfluencer een wit sporttopje en een nauwsluitende sportshort. Toen ze wilde inchecken, kreeg ze echter te horen dat ze het vliegtuig niet op mocht. Haar outfit was volgens een medewerker te weinig verhullend en dus ongepast voor een vliegreis.

Trui over outfit

Edda deelde haar ervaring in een video op Instagram. Ze vertelt dat ze uiteindelijk wél mocht instappen nadat ze een trui had aangetrokken, maar blijft achter met een wrang gevoel. “Als er regels zijn, dan respecteer ik die. Maar toon me dan ook die regels”, zucht ze.

Kledingvoorschriften

Lufthansa hanteert duidelijke kledingvoorschriften. De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat passagiers kleding moeten dragen die “past bij het openbare karakter van een vliegreis” en die “het welzijn van medereizigers met uiteenlopende achtergronden niet verstoort”.

Noodevacuatie

De meerderheid van haar meer dan 500.000 volgers is het echter eens met het personeel. “Helemaal juist. Het spijt me, maar alleen al om hygiënische redenen zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de lichaamsdelen die de stoel raken, bedekt zijn met kleding”, “Een slipje en een sporttop zijn helemaal prima voor op het strand of in de fitness. Maar in een vliegtuig zit je in een openbare ruimte met honderden onbekenden. Dat daar bepaalde minimumnormen voor kleding gelden, is niets ongewoons”, en “Ik ben stewardess: als je bij een noodevacuatie van de glijbaan af moet, verbrand je met zo’n outfit je volledige benen en bovenbenen. Dan gaat veiligheid helaas voor, ook al ziet die sportoutfit er mooi uit”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram