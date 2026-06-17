Mysterieuze nummerplaat doet wenkbrauwen fronsen: “Iemand met een spraakgebrek?” (foto)

Een bizarre nummerplaat trekt de aandacht op sociale media. “Moeilijk te lezen als je geflitst wordt”, klinkt het in de reacties.

Het gaat om de gepersonaliseerde nummerplaat van een BMW 750e xDrive. Die werd onlangs gespot op onze Belgische wegen. Op de nummerplaat prijkt ‘WVWWVW’, een nogal mysterieuze en moeilijk leesbare boodschap waar de eigenaar 1.000 euro voor betaalde, want dat is nog steeds de prijs voor een zelfgekozen nummerplaat.

Speculeren

Een foto van de wagen inclusief nummerplaat werd gedeeld in een Facebookgroep die opvallende nummerplaten verzamelt. “Woest vliegende wagen wijkt voor wandelaars?”, probeert iemand. “Moeilijk te lezen als je geflitst wordt”, merkt iemand anders op. “Iemand met een spraakgebrek?”, vraagt nog iemand zich af.

Zonde van het geld

Anderen snappen het doel van de mysterieuze nummerplaat niet goed. “Hoe belachelijk kan je zijn? 1.000 euro voor dit?”, “Ik wilde eigenlijk een VW zijn, maar ook nog zoveel meer”, en “Tof als voornaam of afkorting van een naam, maar zoiets is gewoon zonde van het geld”, lezen we verder in de reacties.

Foto: Facebook