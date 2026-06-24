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Bizar

Is dit de meest Belgische nummerplaat op onze wegen? (foto)

Den B.
Door Den B.
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Het lijkt er in ieder geval op…

Altijd leuk, die gepersonaliseerde nummerplaten. Ze duiken steeds vaker op en de eigenaars komen almaar origineler uit de hoek. Neem nu onderstaande bestuurder van een Porsche Macan GTS. Hij of zij betaalde 1.000 euro – want zoveel kost het om een nummerplaat te personaliseren – om ‘DEN BELG’ op zijn of haar wagen te zien pronken.

Den Brabo

Origineel en leuk om zo over de Belgische wegen te rijden. De foto werd gepost in een Facebookgroep die opvallende nummerplaten verzamelt. “En zijn madam noemt Den Brabo”, knipoogt iemand. “Hopelijk is hij op weg naar de carwash… Dat is eens nodig”, lacht iemand anders.

Foto: Facebook

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