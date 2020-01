Een zelfverklaarde tijdreiziger toont in een video welk voedsel we in 2075 zullen verorberen. Volgens hem eten we tegen dan allemaal hetzelfde: een capsule waarmee je een hele dag genoeg gegeten hebt.

De ‘tijdreiziger’ noemt zichzelf ‘Kasper’ en doet de onthullingen in een interview met Apex TV. Hij toont een glazen bokaal gevuld met witte bolletjes. “In 2075 zullen we allemaal deze capsules eten. Je hoeft er elke dag slechts eentje in te nemen en daarmee blijf je gezond. Met deze glazen bokaal kan je dus maandenlang verder”, klinkt het.

Geen ontbijt, middageten en avondeten meer nodig dus. Maar er is meer goed nieuws. Volgens de man zullen dergelijke bokalen overal ter wereld gratis uitgedeeld worden door de overheid. Daarmee zal er ook een einde komen aan de hongersnood.

Overstromingen

Kasper beweerde eerder al dat er in 2063 een ‘wereldwijde overstroming’ zal plaatsvinden. “Dit zal een gevolg zijn van de opwarming van de aarde en de smeltende ijskappen. Heel wat landen zullen blank komen te staan”, legt hij uit.

Hij voorspelt ook dat we in 2028 voor het eerst ooit aliens zullen zien. “Eindelijk zullen we zien dat aliens bestaan, want in 2028 zullen ze ons komen bezoeken”, klinkt het.

