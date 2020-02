In Londen heeft een historicus een verborgen kamer herontdekt die 360 jaar oud is. De ontdekking werd gedaan in het paleis van Westminster, dat meldt de BBC. De kamer deed dienst als doorgang tussen het Lagerhuis, het Britse Parlement en Westminster hall.

Geschiedkundige Hallam Smith heeft op oude plattegronden van het paleis van Winchester een onbekende ingang opgemerkt. In de houten bekleding van een gang in het Lagerhuis zit al jaren een kleine deur verstopt. Achter die deur zit een kamertje verscholen dat als doorgang werd gebruikt tot Winchester Hall. Vandaag de dag is de toegang afgesloten door een stenen muur.

Uit de 17de eeuw

De gang werd 360 jaar geleden gemaakt, in 1660, voor de kroning van Charles II. Ook Britse parlementsleden maakten gretig gebruik van de doorgang tot hij werd afgesloten in 1851.

In 1950 werd de ruimte opnieuw ontdekt tijdens herstellingswerken en nadien terug vergeten. Tijdens de restauratie werden een lamp en schakelaar aangesloten die nog altijd werken, 70 jaar na datum.

De bouwvakkers die 70 jaar geleden aan de kamer hadden gewerkt, lieten nog een kleine verrassing achter: ze hadden een tekst geschreven op een van de muren. ‘Deze kamer werd afgesloten door Tom Porter die van donker bier houdt’, staat er.

