In plaats van zich gelukkig te prijzen dat ze mogen tennissen, klagen sommige tennissers steen en been over de quarantaine en andere corona-voorschriften rond de Australian Open. Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic loopt daarbij voorop, maar is op zijn plek gezet door de Australische badboy Nick Kyrgios.

De Australian Open begint pas op 8 februari, maar vanwege de pandemie moeten verschillende tennissers van de organisatie in quarantaine. Daarnaast zijn er nog tal van voorschriften. Onder anderen Djokovic, die vorig jaar al eens in opspraak kwam vanwege een coronafeestje, eist een waslijst aan versoepelingen.

Versoepelingen tijdens Australian Open? “Nee!”

Intussen zitten 72 tennissers, waarvan zeven besmet blijken te zijn, in isolatie in een hotel in Melbourne. Ze zaten in een vliegtuig met daarin één of meerdere personen die waren besmet met COVID-19. De komende veertien dagen mogen ze niet naar buiten en dus ook niet trainen. Djokovic, die in Australië al op verschillende keren gespot is zonder mondmasker terwijl dat wel moest en niet in quarantaine zit, kreeg veel kritiek op zijn klaagbrief met eisen. Niet alleen van Kyrgios.

Djokovic is a tool. I don’t mind Bernie but his Mrs obviously has no perspective, ridiculous scenes https://t.co/MMgeriH2GJ — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 18, 2021

“Een verwende, egoïstische en politieke zet van Djokovic”, aldus voormalig tennisprof Sam Groth op de Australische televisie. “Het is belachelijk en beledigend richting Australiërs, die deze ellende moesten doorstaan. Alsof de premier zou zeggen: ‘Is goed, Novak. Wat jij wil’. Hou toch op.” De premier zelf was dan ook duidelijk: “Het antwoord is nee!”.

Kyrgios: Djokovic is een “tool”

De Australische tennisser Nick Kyrgios staat op de baan bekend als badboy, maar buiten de sport is het een ander mens. Hij ergert zich aan de houding van zijn collega’s rond COVID-19. Zo richtte hij zich eerder tot de Duitse tennisser Alexander Zverev, die ondanks corona-voorschriften vol aan het feesten was. “Hoe egoïstisch kun je zijn?” Nu is hij duidelijk richting de nummer 1 van de wereld. “Djokovic is een tool.” Dat vertaal je in het Nederlands nog het best als ‘arrogante idioot’.

Australische fans reageren massaal onder de tweet van Kyrgios en hopen op een rechtstreekse ontmoeting op de baan tijdens de Australian Open. In welk deel van het toernooi dat kan gebeuren is nog niet duidelijk, omdat het speelschema nog niet bekend is.

