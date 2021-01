Een man heeft drie maanden lang in de luchthaven van Chigago ‘gewoond’. De 36-jarige Aditya Singh werd uiteindelijk betrapt en gearresteerd. Volgens zijn verklaring was hij door het coronavirus te bang om te vliegen, waardoor Singh zich genoodzaakt zag om op de luchthaven te blijven. Hij wordt beschuldigd van huisvredebreuk en diefstal.

De werkloze Singh arriveerde op 19 oktober met een vlucht vanuit Los Angeles op de internationale luchthaven O’Hare. Pas afgelopen weekend vroegen twee werknemers van United Airlines aan Singh om zich te identificeren. Daarop haalde hij een pasje tevoorschijn van een vliegveldmedewerker, dat in oktober was opgegeven als verloren. De twee werknemers alarmeerden vervolgens de luchthavenpolitie die Singh arresteerde.

Eten van reizigers

Het is niet geweten waarom Singh naar Chicago vloog, maar wel maakte hij duidelijk dat hij niet meer durfde te vliegen vanwege de coronacrisis. Hij had de badge gevonden en leefde van giften van reizigers.

Aditya Singh, from California, told police that the coronavirus pandemic left him afraid to fly. https://t.co/zPXpxCnqcU https://t.co/N9tQFUXTK3 — KWCH Eyewitness News (@KWCH12) January 18, 2021

De rechter is niet te spreken over het veiligheidslek op de luchthaven. “Dat is best schokkend. In een beveiligd deel, met een nep-ID. Een plek waar reizigers zich absoluut veilig moeten voelen.”

Het is niet duidelijk welke straf Singh riskeert. Hij kreeg een borgtocht van 1.000 euro toegewezen en moet op 27 januari opnieuw voor de rechter verschijnen.

