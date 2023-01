Studie wijst uit: “Meer en meer mensen proberen bezorgers te versieren”

Voorbeeld in nieuwe tab bekijken

Nieuw onderzoek wijst uit dat mensen steeds vaker de pakjesbezorgers proberen te versieren. Volgens ‘Get Circuit’ trachten meer en meer consumenten aan te pappen met de werknemers van leverdiensten.

Dat online shoppen de afgelopen vijf jaar een ongelooflijke stijging heeft gekend, dat heeft iedereen naderhand wel door. Logisch ook: het is makkelijk, want je hoeft er je huis niet voor uit en vaak is het ook dezelfde prijs of zelfs goedkoper dan in een fysieke winkel. Voor post- en pakjesdiensten zijn het dan ook gouden tijden. Maar nu blijkt dat er ook nog een kanttekening is aan het hele succesverhaal. Zo geeft bijna de helft van UPS-rijders aan in een bevraging dat ze soms worden binnen gevraagd voor “wat meer”. En meer dan de helft (51%) onder hen werd ook gevraagd om te dansen voor de veiligheidscamera’s.

Burnout

Zo’n 1000 pakjesbezorgers werden een vragenlijst voorgelegd. Daar kwam onder andere ook naar boven dat 83% al te maken heeft gehad met burnout-symptomen. Ze maken zich dan ook geweldig veel zorgen of ze ontslagen worden wanneer ze pakjes niet tijdig bij de consument krijgen. Slechts 2% zou die druk niet voelen. Ook werd 28% van de werknemers gevraagd om te blijven eten bij klanten.

Foto: Unsplash