52-jarige dame is naar eigen zeggen herboren: “Mijn seksleven is terug sinds ik weer single ben!” (video’s)

Maak kennis met Lou, een 52-jarige vrouw die momenteel werkt als seks- en wellness-influencer. Naar eigen zeggen is haar seksleven “dramatisch veranderd” sinds ze single is. “Ik voel me herboren”, zo geeft ze aan.

Een vrouw claimt dat haar seksleven compleet veranderd is sinds ze niet meer samen is met haar partner. Lou geeft in een interview mee dat de breuk de deur heeft geopend naar meer vrijheid. In het verleden was haar voeling met seks nogal verloren gegaan, maar nu vindt ze haar seksuele zelve terug en profiteert ze volop van het leven. “Ik wil dolgraag nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe dingen leren in de slaapkamer”, aldus Lou.

Zondag

Voor Lou is het vooral op zondag dat ze nood heeft aan meer affectie. “Dat is echt de dag om te knuffelen”, vertelt ze. “En ik hou ervan om naakt te slapen, want dan voel ik me echt sexy. Ik voel me dan echt goed in m’n vel en heb dan ook enorm veel zin. Ook fitness zorgt ervoor dat mijn zelfvertrouwen wordt opgekrikt. En de dag starten met een orgasme is ook steeds een goed idee, zo heb ik ondervonden.”