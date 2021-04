Mensen van middelbare leeftijd die per nacht weinig slapen lopen meer risico op dementie. Dat blijkt uit een grootschalige studie van de universiteit van Parijs.

De onderzoekers vonden dat mensen van 50 tot 80 die consequent zes uur of minder per nacht slapen 30 procent meer kans lopen op dementie dan mensen die gewoonlijk zeven uur per nacht slapen.

Het onderzoek bewijst echter niet dat te weinig slaap dementie veroorzaakt, want minder slapen kan ook een van de eerste symptomen van de ziekte zijn. Toch denken sommige wetenschappers dat consequent minder slapen minstens kan bijdragen tot de hersenaandoening.

Schoonmaak

Ook is het niet noodzakelijk zo dat meer slapen het risico op dementie kan verminderen. Het is wel geweten dat slaap het brein ‘schoonmaakt’, dus bij een slaaptekort is dat ‘schoonmaakproces’ mogelijk verstoord.

De wetenschappers baseerden hun bevindingen op gegevens van 10.000 Britse vrijwilligers, wiens gezondheid en levensstijl van 1985 tot nu werd gevolgd.

