Een Amerikaanse leraar stak gezinnen die financieel getroffen zijn door corona een hart onder de riem met een internetbenefiet, maar krijgt nu de rekening gepresenteerd van de belastingdiensten. Van het ingezamelde geld wordt 41.000 dollar beschouwd als belastbaar inkomen, waardoor de barmhartige Samaritaan nu 16.000 dollar aan belastingen verschuldigd is aan de staat voor zijn goede daad.

Louis Goffinet had geen ervaring met liefdadigheid of benefieten, maar lanceerde vorig jaar toch een online benefiet om geld in te zamelen voor zijn buurtbewoners die in Mansfield, in de Amerikaanse staat Connecticut, financieel getroffen waren door de coronapandemie.

Met het ingezamelde geld kocht hij boodschappen voor de getroffen gezinnen. Zijn oorspronkelijk doel van een paar honderd dollar werd al snel overtroffen. Uiteindelijk leverde de internetbenefiet meer dan 40.000 dollar op. Daarmee bekostigde hij zo’n 140 tripjes naar de supermarkt, 125 maaltijden, 80 Thanksgiving-taarten en 31 Thanksgiving-feestmalen. Hij hielp ook vijf gezinnen met de huur en zorgde ervoor dat twintig mensen cadeaus konden kopen voor hun kinderen.

Opbrengst is belastbaar

Nu, een jaar later, blijken zijn goede daden onverwachte gevolgen te hebben. De IRS, de Amerikaanse belastingdienst, had namelijk een onaangename verrassing in petto: vermits Goffinet geen officiële non-profitorganisatie had opgericht om de gelden te ontvangen, wordt de opbrengst van zijn benefiet beschouwd als belastbaar inkomen. De man is nu 16.000 dollar aan belastingen verschuldigd aan de staat.

“Hartverscheurend”, verklaarde de man aan NBC. “Het salaris van een leraar is niet zo hoog als andere jobs. Die 16.000 dollar is dus een aanzienlijk bedrag voor mij. Het is een groot deel van mijn jaarinkomen.”

Goffinet geeft zich echter niet gewonnen en zal proberen om de belastingfactuur aan te vechten met de hulp van een bedrijfsrevisor.

