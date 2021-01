Onderzoekers van de universiteit van Greifswald hebben een slakkensoort vernoemd naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Dat heeft de universiteit uit Noord-Duitsland maandag bekendgemaakt.

De onderzoekers van de universiteit van Greifswald ontdekten in 2016 vier nieuwe slakkensoorten in Nieuw-Zeeland. Nu hebben ze een van die soorten, de Opacuincola gretathunbergae, vernoemd naar de initiatiefneemster van de Fridays for Future-klimaatbetogingen. Het gaat om zoetwaterslakken van nog geen drie millimeter groot die uitsluitend worden aangetroffen in bronnen en zeer kleine stromen.

Uiting van respect voor Thunberg

Met de vernoeming willen de onderzoekers hun respect voor Thunberg uitdrukken. Volgens hen biedt haar protest de mogelijkheid om biodiversiteit en het uitsterven van soorten gelinkt met de klimaatopwarming meer onder de aandacht te brengen.

Een andere soort werd vernoemd naar de Nieuw-Zeelandse componist Gareth Farr (Obtusopyrgus farri). De bevindingen van de onderzoekers werden beschreven in het European Journal of Taxonomy.

