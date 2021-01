Nu Donald Trump geen president meer is, mag hij een aantal dingen niet meer. Al is het natuurlijk maar de vraag of hij zich aan de regels houdt, iets waar hij ook tijdens zijn ambtsperiode al moeite mee had.

Er zijn dingen die de president van de Verenigde Staten wel en niet mag als hij president is én er zijn zaken die een voormalig president nooit meer mag als hij uit functie is.

Op het moment dat hij het Witte Huis verlaat, wordt hij ineens weer ‘gewoon’ staatsburger. Iets wat Twitteraars nu aanwenden om Trump uit te dagen voor bijzondere wedstrijdjes, zoals een vuistgevecht.

Na hun aftreden, mogen ex-presidenten rustig verhuizen uit Washington, of ineens heel erg fanatiek gaan kunstschilderen, of -schaatsen, als ze daar zin in hebben. Maar vanaf één minuut over twaalf op die 20ste van januari tot aan hun uitvaart, moeten voormalige presidenten zich aan een aantal regels houden. Sommige zijn heel voor de hand liggend, maar andere ook totaal niet.

Telefoon kopen

Toch een domper voor ex-presidenten met een voorliefde voor gadgets en tech. Ze mogen nooit meer op eigen houtje een Apple-store inlopen om de nieuwste iPhone te kopen, vertelt politiek deskundige William S. Bike tegen Readers Digest. Dergelijke tech moet eerst worden goedgekeurd door de Secret Service, “ze mogen alleen communiceren met apparaten die volledig schoon zijn bevonden.” Dit geldt overigens ook voor zittende presidenten. “Trump negeerde deze regel en werd aan de lopende band gehackt.”

Autorijden

Een voormalig president mag nooit meer zelf in een auto rijden. “Een regel die werd gemaakt na de moord op JFK, is dat ex-presidenten niet meer mogen rijden op de openbare weg. Alleen op eigen grond mag worden gereden”, vervolgt Bike. “Ze zijn verder verplicht te worden gereden door mensen van de Secret Service die erin getraind zijn om eventuele ontwijkende rij-manoeuvres te maken.” Lyndon B. Johnson was de laatste die op de openbare weg reed en Bike weet dat vooral Clinton het rijden mist. “Daarom wil hij altijd per se in het golfkarretje rijden als hij een balletje gaat slaan.”

Trump zal het waarschijnlijk niet missen, “hij was altijd al gewend aan een chauffeur”, vertelt hij. Over de fiets rept Bike niet.

De wet overtreden

Een zittende president kan eventueel immuniteit krijgen voor bepaalde strafrechtelijke vervolging, al zal hij nooit boven de wet staan. Een ex-president heeft zo’n voorrecht niet meer. “Net zoals alle andere burgers, mag hij de wet niet schenden”, licht Mike Purdy, presidentiële geschiedkundige, toe. “Doet hij dat wel, dan wordt hij net zo behandeld als wie dan ook.”

Informatie doorspelen

Een voormalig president weet natuurlijk heel veel en hij zou kunnen worden getriggerd een extra zakcentje bij te verdienen door het verkopen van gevoelige informatie. Maar nee, zegt Purdy, die allesbehalve Trump-fan is, dat kan hij beter niet doen. “Dat zou een grote schending van de nationale veiligheid betekenen.”

Stiekem pakketjes bestellen

Jammer voor ex-presidenten die stiekem een order wilden plaatsen voor een pikant cadeautje voor de ex-First Wife. De Secret Service checkt alle brieven en pakketjes die binnenkomen, voor de rest van de ex-president zijn leven. Deze regel is er sinds in 2018 een precedent werd geschept, toen ‘verdachte pakketjes’ werden onderschept bij Clinton en Obama.

