Schaars geklede modellen zorgen voor ophef bij Colosseum: “Dit doe je niet in het openbaar!” (foto)

Als je Rome al eens bezocht hebt, ben je waarschijnlijk ook langs het Colosseum gegaan.

Zo ook onderstaande dames. Maar over hun bezoekje aan het imposante gebouw is nu toch enige ophef ontstaan. Daar had het Colosseum zelf weinig mee te maken, maar vooral hun outfits zorgden voor de nodige kritiek. Zo zien we de twee modellen poseren in wel érg pikante kledij. En dat is niet naar ieders zin. Het duo krijgt nu aardig wat commentaar te slikken.

“Dit doe je niet in het openbaar!”

Alex Mucci, één van de twee dames, deelde enkele foto’s die ze maakten aan de toeristische trekpleister. “Dit doe je niet in het openbaar”, klinkt het als reactie. “Ik hoop dat jullie weldra een boete krijgen”, gaat het verder. “Wat heb je te bewijzen?”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens te kijken waar velen het blijkbaar zo moeilijk mee hebben. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.