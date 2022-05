Russische influencer riskeert celstraf nadat ze naakt poseert aan heilige boom in Bali (foto)

Een yoga-influencer heeft haar excuses aangeboden nadat ze in haar blootje poseerde aan een boom in Bali. Ze wist echter niet dat het om een heilige boom ging en er staan ginder zware straffen op dergelijk gedrag.

Alina Yoga bezocht onlangs een 700 jaar oude boom in Tabanan, een plek op het Indonesische eiland Bali. De yoga-instructrice wilde er een artistieke foto maken en poseerde poedelnaakt aan de eeuwenoude niaouliboom. Vervolgens deelde ze het kiekje op Instagram.

Heiligdom

Een lokale ondernemer kwam de foto online tegen en contacteerde de politie. Volgens lokale wetgeving rond zedenschennis is het immers verboden om in je blootje te poseren bij de boom, die beschouwd wordt als heiligdom. Er staan straffen op tot zes jaar cel en een boete tot 65.000 euro.

Excuses

Woensdag verwijderde ze de bewuste foto en deelde ze een filmpje waarin ze zich excuseerde. «Ik verontschuldig me bij het Balinese en Indonesische volk. Ik heb spijt van mijn gedrag. Ik schaam me dood. Ik wilde jullie absoluut niet schofferen en wist niet dat deze plek zo speciaal was. Ik heb net gebeden onder de boom en ben meteen naar het politiekantoor gegaan om het uit te leggen en mijn excuses aan te bieden», klinkt het.

Onderzoek

Een woordvoerder van de politie in Tabanan bevestigde dat Alina zich had aangegeven en dat de zaak onderzocht wordt.

Lagi-lagi salah satu ✨spiritual healer ✨bikin ulah di Bali, manjat pohon keramat telanjang buat content pake embel-embel "dipanggil suara leluhur" pic.twitter.com/iUHY6k5LM6 — Anubis (@plumpotatosack) May 4, 2022





