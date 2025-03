Tesla-bestuurder zet kwaad bloed door asociaal te parkeren: “Egoïst!” (foto)

Die kritiek kan je wel verwachten na zo’n manoeuvre, natuurlijk…

Parkeren, het blijkt voor sommige mensen toch nog steeds een moeilijke opgave te zijn. Neem nu onderstaande foto, die gedeeld werd op de Instagrampagina ‘Alleen in België’. We zien hoe een Tesla-bestuurder zich in Lier geparkeerd heeft op twee parkeerplaatsen. Meer nog: de twee plekken worden gescheiden door een scheidingslijn en de ene plek is een parkeerplaats voor gehandicapten.

Boze reacties

Niet bepaald loyaal naar andere bestuurders toe, dus. En dat dergelijk gedrag irritatie opwekt, blijkt uit de boze reacties. “Geweldig marginaal”, “Wide-body auto’s zijn toch zo moeilijk te parkeren”, en “Egoïst! Boete en voor de politierechter het komen uitleggen!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram