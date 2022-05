Vrouw bestelt bikini, maar haar boezem is duidelijk te groot: «Ik denk niet dat mijn moeder dit oké vindt»

Een Britse vrouw probeerde onlangs een bikini aan, maar het resultaat was niet bepaald zoals ze het zich had voorgesteld. Haar borsten worden immers amper bedekt.

Meghan Potts bestelde onlangs een bikini van zo’n 5 euro bij de Britse webshop Boohoo. Op papier zag het er heel mooi en fatsoenlijk uit en aangezien het model op de foto ook een relatief grote boezem heeft, ging ze ervan uit dat ook zij er netjes mee ging staan.

Te weinig stof

Niets was echter minder waar. Toen ze het bovenstukje aantrok, merkte ze dat haar boezem voor het grootste deel zichtbaar was. Ze deelde het hilarische resultaat op TikTok. «Ik denk niet dat mijn moeder dit oké vindt», knipoogde ze erbij.

Lachwekkend

Haar volgers lagen samen met haar in een deuk. «Ik lig plat van het lachen! Oh, zo erg», «Hahaha, oeps», «Straf dat je je borsten er toch nog in gekregen hebt», en «Euhm oké, je staat er uiteindelijk nog wel mee», lezen we onder meer in de reacties.

TikTok / @candyrainuk

