In een poging om het huidige seizoen toch nog af te maken, overweegt de Premier League kortere wedstrijden in te voeren, zo bekende Gordon Taylor, CEO van de spelersvakbond PFA (Professional Footballers’ Association) bij BBC Radio 4.

In Engeland wordt er alles op alles gezet om het huidige seizoen toch nog af te maken, anders dreigt er een financiële catastrofe voor de clubs, met een inkomstenverlies dat kan oplopen tot één miljard euro. Er wordt gevreesd dat tegen september de clubs uit de hoogste twee klassen gezamenlijk voor 230 miljoen euro in het rood zullen staan. “We weten niet wat de toekomst zal brengen, maar we bereiden ons voor en dus werden er ook al mogelijke maatregelen besproken, zoals meer wissels, kortere wedstrijden en spelen in neutrale stadions”, aldus Gordon Taylor, topman van de spelersvakbond PFA, bij BBC Radio 4.

In de Premier moeten er nog negen speeldagen afgewerkt worden. “In ideale omstandigheden wordt er niet aan de competitieformule geraakt. Maar er zijn nog vele vraagtekens en de belangrijkste vraag is of de competitie veilig kan worden afgewerkt? De spelers moeten zeker zijn dat hun veiligheid gewaarborgd is, vooraleer er een hervatting kan zijn.”

“Fans niet snel weer in stadion”

De voorzitter van de Engelse voetbalbond Greg Clarke waarschuwt fans wel dat ze mogelijk nog maanden moeten wachten vooraleer zij terug naar het stadion kunnen afzakken, staat er te lezen in een brief naar de raad van bestuur van de Football Association. “Het is moeilijk om in te beelden dat fans, die toch de levensader van het voetbal zijn, snel weer in de stadions zullen zitten”, klinkt het bij Clarke. “Al blijft het natuurlijk moeilijk te voorspellen hoe alles zal verlopen. Social distancing zal echter nog een tijdje de norm blijven en dat zal ook zijn gevolgen hebben op het ecosysteem van het voetbal.”

In de Premier League staan er nog negen speeldagen op het programma. Het seizoen vroegtijdig definitief stopzetten zou een financiële kater van 1 miljard euro veroorzaken. “We doen er alles aan om te kunnen spelen, maar de gezondheidszorg (NHS, red) vrijwaren moet de prioriteit zijn. Intussen volgen we de richtlijnen van de overheid op en werken we met alle betrokkenen voort aan een mogelijke herstart.”

