Iemand zich ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als je je teennagels niet meer knipt? Wel, dit is Arinda Storm Weaver, ze is gepassioneerd door lange nagels… en wel zo lang als het dagelijkse leven toelaat. Bij de 58-jarige vrouw uit Columbus, Ohio werd in 2006 borstkanker vastgesteld. Ze begon een blog en kreeg heel wat positieve opmerkingen over haar nagels, sindsdien knipt ze ze enkel een beetje bij wanneer het echt nodig is.

In het begin van haar ‘carrière’ lag de focus volledig op de nagels van haar handen, maar al vlug bleek er veel interesse te bestaan voor mensen met lange teennagels, die zijn namelijk veel zeldzamer. Het gaat zelfs zo ver dat mensen haar betalen om filmpjes van haar teennagels te kunnen bekijken. Haar nagels zijn nu een tiental centimeter lang en krullen voor haar voeten uit.

Nagelfetisjisten

Na een tijdje werd ze door de, voor haar onbekende, wereld van de ‘nagelfetisjisten’ ontdekt. Haar opmerkelijke exemplaren konden op zoveel aandacht rekenen dat ze in 2008 ontslag nam en zich volledig toelegde op het maken en verkopen van filmpjes van haar nagels. Liefhebbers van lange teennagels zijn een apart segment binnen de gemeenschap van de voetfetisjisten. Arinda heeft een Instagram-account en verkoopt videos van haar nagels in actie tijdens alledaagse bezigheden. Ze noemt zichzelf een LNB, een long nail beauty. Je kan haar bubbelplastic zien doen ‘ploppen’ of met haar teennagels op de vloer zien tokkelen. Een clipje van 10 minuten kost zo’n 18 euro. Speciale verzoekjes zijn uiteraard ook mogelijk.

Schoenen

Schoenen met een gesloten tip of hakken kan Arinda onmogelijk dragen. In het dagelijkse leven reageren nogal wat mensen geshockeerd op haar lange nagels. Ze heeft intussen een standaardantwoord klaar op alle vervelende vragen en rond het gesprek meestal af door nog even naar haar voeten te wijzen. De aanblik van haar lange teennagels laat de mensen met verstomming achter.

Acryllak

Om haar nagels te verstevigen gebruikt ze acryllak. Ze houdt ervan om regelmatig de kleur te veranderen, dat maakt de video’s ook wat boeiender. Als er eentje afbreekt en het lukt niet om hem te herstellen, moeten ze allemaal gekortwiekt worden en begint het groeiproces van voor af aan.